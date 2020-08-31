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الاثنين 31 آب 2020 ساعة 16:31

اليابان.. الحزب الحاكم يختار زعيمه الجديد في 14 سبتمبر

اليابان.. الحزب الحاكم يختار زعيمه الجديد في 14 سبتمبر
وقال شينزو آبي، أكثر رئيس وزراء بقاء في السلطة في اليابان، الجمعة، إنه سيستقيل بسبب تفاقم إصابته بالتهاب القولون التقرحي، ممهدا الطريق أمام انتخابات لرئاسة الحزب الحاكم.

ويضمن رئيس الحزب الديمقراطي الحر بشكل فعلي أن يصبح رئيسا للوزراء بسبب الأغلبية التي يحظى بها الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان.

من ناحية ثانية، أظهرت استطلاعات للرأي أن وزير الدفاع الياباني السابق، شيجيرو إيشيبا، هو الخيار الأكثر شعبية بين اليابانيين لمنصب رئيس الوزراء.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة كيودو في مطلع الأسبوع، أن إيشيبا حصل على نحو 34 في المئة من دعم الجمهور، وهو ما يزيد مرتين على 14 في المئة التي حصل عليها يوشيهيدي سوغا، كبير أمناء مجلس الوزراء وهو ثاني أكثر الخيارات شعبية.

وأشار استطلاع لنيكي وتلفزيون طوكيو إلى حصول إيشيبا على 28 في المئة يليه وزير الدفاع الحالي تارو كونو بحصوله على 15 في المئة.

وكان إيشيبا منتقدا بشكل صريح لآبي وفشل في تحدى رئيس الوزراء المستقيل في الانتخابات الأخيرة على رئاسة الحزب الديمقراطي الحر عام 2018 ويعتبر أقل شعبية داخل الحزب.

وأظهر الاستطلاع احتلال سوغا المركز الرابع بحصوله على 11 في المئة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن من المتوقع أن يحصل سوغا، وهو أحد مساعدي آبي منذ فترة طويلة، على دعم الجناح الذي يقوده الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر توشيهيرو نيكاي وأجنحة رئيسية أخرى، مما يضعه في موقف قوي.
رقم : 883435
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