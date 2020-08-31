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الاثنين 31 آب 2020 ساعة 18:19

بري: قضية الإمام موسى الصدر لن تموت حتى كشف ملابساتها

بري: قضية الإمام موسى الصدر لن تموت حتى كشف ملابساتها
وعبر بري خلال كلمته بمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى صدر عن أمله بعودة الإمام موسى صدر ورفيقيه بعد توصل لإتفاق مع الفرقاء الليبيين.

وتطرق بري الى الشأن الداخلي اللبناني قائلاً:"جريمة تفجير مرفأ بيروت تشكل اختبارا للقضاء اللبناني وادعو الى ان يأخذ التحقيق مجراه في تفجير مرفأ بيروت".

وأضاف بري:"واهم ومخطئ من لا يشعر بالزلازل التي تضرب لبنان مضيفاً أن الوطن لم يعد يملك فائضا من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني".

وحذر بري من الاستمرار في السلوك السياسي غير المسؤول قائلاً:"القلق والخوف على لبنان ليس من الخارج وانما من الداخل".

ودعا كل المخلصين السياسيين الى كلمة سواء يسمع فيها صوت الضمير من اجل لبنان.

وطالب بري تغيير النظام الطائفي في لبنان مشدداً على ضرورة وقف الحملات الاعلامية والتراشق الكلامي بين مختلف الاطراف والذي يسيء للبنان.

وحول مسألة تشكيل الحكومة قال رئيس البرلمان اللبناني:"يجب الاسراع في تشكيل حكومة قوية جامعة للكفاءات ضمن فترة زمنية ويجب اصلاح طبيعة النظام السياسي وفقا لاتفاق الطائف والدستور".

وأدان بري محاولات التطبيع مع الإحتلال قائلاً:"كل ما يحصل في المنطقة هدفه اسرنة فلسطين وتمرير القدس".
رقم : 883444
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