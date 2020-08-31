الامن العراقي يعتقل 12 ارهابيا ويضبط أكداس للأسلحة

وقالت الوكالة، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار تمكنت من إلقاء القبض على 12 إرهابياً بمناطق متفرقة من محافظة الأنبار مطلوبين وفق أحكام المادة 4 / إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية عملوا ضمن ما يسمى ولاية الفلوجة وولاية الأنبار وولاية الفرات أثناء سيطرة العصابات الإرهابية على المحافظة آنذاك، وبصفة أمنيين وعسكرين وإداريين بعد أن تدربوا بمعسكرات داعش".



وأضافت الوكالة في بيان ، أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية وتنفيذ العديد من العمليات الارهابية من استهداف الأجهزة الأمنية وتفجيرالدور وقتل المواطنين، وبعد عمليات التحرير هربوا إلى إحدى دول الجوار والآن عاودو لتنفيذ عملياتهم الإرهابية".



وأشارت إلى "ضبط أكداس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية احتوت على 18 عبوة محلية الصنع و21 قنبرة هاون عيار 82 ملم و19 قنبرة هاون عيار60 ملم و3 أحزمة ناسفةو5 كغم بارود تفجير وصاروخي كاتيوشا و6 جليكانات مملوءة بمادة C4 معدة للتفجير و3 متر فتيل تفجير وصاروخ راجمة و4 صواريخ RBG7 وبطاريتين 9 فولت وصاعق رمانة و51 قداحة وجهاز تفحير عن بعد وصاروخ مضاد للدروع وصاروخ اشخاص و6 حشوات دافعة ورمانة يدوية وقذيفة مدفع جهنمي و70 إطلاقة عتاد23 و80 إطلاقة عتاد 14.5 ملم وقذيفتين مدفع نمساوي وسبحتي تفجير".