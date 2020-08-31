الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 31 آب 2020 ساعة 18:57

قائد عسكري ايراني يسلط الضوء على تطور القوة الجوية

قائد عسكري ايراني يسلط الضوء على تطور القوة الجوية
وأشار في حديثه للتلفزيون الايراني الى أن الدفاع الجوي الايراني تأسس منذ 100 عام، وذلك بعد ما تم استخدام الطيران الحربي في الحرب العالمية الاولى.

ولفت الى دور الدفاع الجوي الايراني في الحرب المفروضة على ايران (الحرب الايرانية العراقية) وقال: أن السلاح الجوي التابع للنظام البعثي كان يمتلك في بداية الحرب 350 مقاتلة، بينما قام بانعاش اسطوله الجوي 5 مرات خلال الحرب، ووصلت عدد مقاتلاته الى 950، بينما اسقطت القوات الايرانية 700 طائرة من طائراته.

وفي إشارة الى التطور الذي شهده الدفاع الجوي بعد انتصار الثورة الاسلامية، قال العميد صباحي فرد: أنه في ظل العقوبات التي عانينا منها، تمكنا من تحقيق التطور في المجال الجوي بنسبة أكثر من 100 في المئة، واليوم بامكان المنظومات الرادارية أن ترصد ليس أجواء ايران فقط، بل قادرة على رصد تحركات العدو في أجواء المنطقة وما وراء الحدود، وهذه الرادارات صنعت بالتعاون بين الدفاع الجوي ووزارة الدفاع والمراكز العلمية في البلاد.

وأضاف: اليوم ومن حيث المعدات والتقنيات، بتنا نواكب البلدان المتطورة في العالم، وفي المجال القتالي حققنا تطورا يفوق عن 160 في المئة.

وتطرق الى منظومات "مرصاد" و"تلاش" و"15 خرداد" و"باور 373" الصاروخية، التي صنعت داخل البلاد، مشيرا الى أنها تنافس احدث المعدات العالمية بل ان بعضها يفوقها تطورا.

وأشار صباحي فرد الى ان الدفاع الجوي تمكن في عدة مرات من التصدي أمام الاعتداءات على أجواء ايران، منها عمليتي السيطرة على طائرة "إيساف" التابعة للجيش الامريكي وإنزالها بنجاح، وايضا عملية انزال الطائرة التي كانت تحمل الارهابي "عبد الملك ريغي" والتي تمت ضمن ظروف امنية فائقة الحساسية، نظرا الى المخاطر في انزال طائرة أخرى بالخطأ.

واشار صباحي فرد الى التطور الحاصل في مجال الحرب الإلكترونية، قائلا: أن منظومات الدفاع الالكتروني خضعت لاختبار صعب وضمن ظروف قريبة جدا للواقع وجاهزة للتشغيل.
وقال قائد السلاح الجوي: اننا تمكنا من التطور بنسبة الف و600 في المئة، بمجال الطائرات المسيرة، وقادرين على انتاج اي نوع نحتاجه من هذه الطائرات.
رقم : 883453
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سيد المقاومة وخطاب الاقتدار
سيد المقاومة وخطاب الاقتدار
الذكرى 42 لإخفاء الإمام موسى الصدر
الذكرى 42 لإخفاء الإمام موسى الصدر
31 آب 2020
غزة تبحث عن الحياة بين ركام الموت
غزة تبحث عن الحياة بين ركام الموت
31 آب 2020
تفوّق القوة الصاروخية الإيرانية عن نظيرتها الأوروبيّة
تفوّق القوة الصاروخية الإيرانية عن نظيرتها الأوروبيّة
31 آب 2020
آية الله خامنئي: أمن البلاد رهن بجاهزية الدفاع الجوي
آية الله خامنئي: أمن البلاد رهن بجاهزية الدفاع الجوي
31 آب 2020
هل تعي الإمارات مخاطر اقامة قواعد
هل تعي الإمارات مخاطر اقامة قواعد'إسرائيلية' باليمن؟
31 آب 2020
أيام الأمريكيين الصعبة في العراق
أيام الأمريكيين الصعبة في العراق
29 آب 2020
عندما تقدم أبو ظبي على الانتحار خوفاً من إصابتها بالحمى!
عندما تقدم أبو ظبي على الانتحار خوفاً من إصابتها بالحمى!
29 آب 2020
المقاومة رابضة على قلوب الصهيانة.. رغم الضغوط حزب الله بأوج قوته
المقاومة رابضة على قلوب الصهيانة.. رغم الضغوط حزب الله بأوج قوته
29 آب 2020
الشهيد العباس بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
الشهيد العباس بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
28 آب 2020
الذكرى السنوية الثالثة لمعارك تحرير شرق لبنان من الارهاب
الذكرى السنوية الثالثة لمعارك تحرير شرق لبنان من الارهاب
28 آب 2020
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
28 آب 2020
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
28 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس