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الاثنين 31 آب 2020 ساعة 19:01

من هو رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب؟

من هو رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب؟
واليكم نبذة عن حياة رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب:

يشغل الرجل منذ 18 تموز 2013 منصب سفير ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية لدى جمهورية ​ألمانيا​ الاتحادية، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون و​العلوم​ السياسية، وقد بدأ حياته المهنية كمدرس للقانون الدولي العام والقانون الدستوري والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية في جامعات مختلفة في لبنان وفرنسا.

وفي العام 2000 ، بدأ التدريس في كلية ​بيروت​ الحربية، وأصبح أستاذاً متفرّغاً في ​الجامعة اللبنانية​.

كما أنّ أديب هو رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الدولي والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية وعضو في جمعية خريجي ​الجامعات​ الفرنسية، و​الجمعية العربية للعلوم السياسية​، والجمعية الدولية للقانون الدستوري، والمرصد من أجل ​السلم الأهلي​ الدائم.

وتولّى منصب مستشار رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ منذ العام 2000 وحتى تعيينه سفيراً وظلّ مقرّباً منه.

وفي عامي 2005 و2006، مثّل ميقاتي، كرئيس حكومة، أمام اللجنة الخاصة المكلفة بوضع ​قانون الانتخابات​ الجديد.

وهو متأهل وله خمسة أولاد.
رقم : 883455
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