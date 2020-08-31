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الاثنين 31 آب 2020 ساعة 19:09

واشنطن تدعي بانها لا تريد البقاءً عسكرياً دائماً في العراق

واشنطن تدعي بانها لا تريد البقاءً عسكرياً دائماً في العراق
وقال تولر في لقاء مع الصحفيين إن "بلاده لا تريد بقاءً عسكرياً دائماً في العراق، وهناك الكثير من سوء الفهم المقصود عن علاقة التحالف الدولي والحكومة العراقية".

وادعى بانه "خلال الخمس سنوات الماضية حققنا مع العراقيين الكثير في الحرب ضد داعش ونحن في نهاية هذه المعركة، لافتاً إلى أن نقاشاً سيكون مع الفرق الفنية لتحيد الظروف في المرحلة الاخيرة من قتال داعش".

وتابع تولر: اننا دائما نسمع الكثير من الشركاء العراقيين ان الشراكة مع امريكا يجب ان تتواصل" على حد تعبيره.

وقال، "نأمل من البرلمان العراقي ألا يقوم برفض الاتفاقات الأخيرة بين العراق وأمريكا، كما أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان في سنة 2008، وأي شيء نقوم به ضمن هذا الإطار وهي نافذة كقانون، وأن جميع ما قمنا به مؤخرا يتم مع اتفاق الإطار الاستراتيجي ضمن المصلحة المشتركة"، حسب قوله .
رقم : 883462
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