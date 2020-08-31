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الاثنين 31 آب 2020 ساعة 19:11

ايران ستراقب حدودها بالمسيرات والأجهزة والمعدات الالكترونية

ايران ستراقب حدودها بالمسيرات والأجهزة والمعدات الالكترونية
وقال كودرزي، في تصريح اليوم الاثنين على هامش تفقده منطقة سردشت الحدودية (المحاذية لكردستان العراق)، إنه تم تجهيز البنية التحتية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة والتي تضم المعدات والاجهزة البصرية والالكترونية والطائرات المسيرة وجميع الاجهزة الحديثة والمركبات الخفيفة وجميع المعدات التي تحتاجها قوات حرس الحدود.

واضاف: إن احدى اولويات قوات الشرطة وحرس الحدود هو التصدي لتجار الموت ومهربي المخدرات والاسلحة والذخائر والوسائل المخربة للثقافة والاخلاق.

ولفت الى ان قوات حرس الحدود تبذل جهودها لتحديد الايادي الخفية التي تنشط في تهريب السلع واعتقالهم والقضاء على عصاباتهم.

ونوه العميد كودرزي الى ان قوات حرس الحدود قادرون على ارساء الامن المستدام بفضل تعاون سكان المناطق الحدودية وهو مايعد اولوية لها.

واشار الى ان المناطق الحدودية في محافظة اذربايجان الغربیة (شمال غرب) التي تمتد الى مسافة 1000 كيلومتر سيتم تزويدها بمعدات لتذكيتها قريباً.
رقم : 883463
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