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الاثنين 31 آب 2020 ساعة 19:14

إندونيسيا.. اكتشاف سلالة للفيروس التاجي معدية جدا

إندونيسيا.. اكتشاف سلالة للفيروس التاجي معدية جدا
وقد اكتشف خبراء معهد Eikman للبيولوجيا الجزيئية ، أن سرعة انتقال السلالة D614G في ظروف المختبر، أعلى بمقدار عشرة أضعاف من انتقال السلالة الأصلية للفيروس التاجي المستجد.

وأعلن رئيس المعهد، أن 40% من المرضى المصابين بـ "كوفيد-19" أصيبوا بهذه السلالة المعدية جدا، ومع ذلك، فإن جميع اللقاحات التي يجري ابتكارها في العالم فعالة ضد هذه السلالة أيضا.

ويذكر أن مجموعة باحثين دولية، اكتشفت في وقت سابق، جزءا في الحمض النووي الريبي لفيروس SARS-CoV-2 يمكن تحييده باستخدام أجسام مضادة خاصة. وقد تمكن الباحثون من عزل أجسام EY6A المضادة من جسم مريض تعافى من "كوفيد-19".

وقد اتضح للعلماء من نتائج دراسة هذه الأجسام أنها ترتبط بسطح الفيروس SARS-CoV-2 ، ما يعني أنها قد تصبح طريقة جديدة لمنع انتشار المرض.
رقم : 883464
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