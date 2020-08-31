العميد جلالي : الدفاع الجوي يتولى اكبر مسؤولية لحماية البلاد

وفي تصريح له اليوم الاثنين لمناسبة اليوم الوطني لقوة الدفاع الجوي في ايران، نوّه العميد جلال بالبعد الدفاعي لدى هذه القوة، مبينا ان قوّتي الدفاع المدني والدفاع الجوي تشكلان الجناحين الدفاعيين والمكملين لبعضهما الاخر في البلاد، وان الحماية الشاملة تكمن في التلاحم بين هاتين القوتين.



كما اشار الى ان قوة الدفاع الجوي تسهم في تعزيز الاقتدار الردعي للجمهورية الاسلامية الايرانية لكونها تتولى الجانب الاكبر من مسؤولية حماية سماء الوطن.

وفي السياق ايضا، لفت رئيس منظمة الدفاع المدني الايرانية الى حادث استهداف واسقاط الطائرة المسيرة الامريكية المتطورة للغاية، مؤكدا ان ذلك جسد مدى قوة الاستشراف والدفاع الجوي العظمى التي تتمتع بها ايران، وان ما يزيد في حلاوة هذا النصر هو ان المنظومة المستخدمة في اسقاط الطائرة الامريكية محلية الصنع بامتياز.