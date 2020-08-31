الأميركيون يحسمون القول.. 'ترامب إرهابي'

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، زادت حالات القتل واطلاق النار، من قبل مناصري الرئيس الاميركي دونالد ترامب والجمهورين، ضد المسيرات المنددة بسياسة ترامب وادارته في البيت الابيض.وتزامنا مع اخر عملية لاطالق النار والتي شهدتها كينوشا بولاية ويسكونسن قبل ايام، والتي راح ضحيتها شخصان وايب ثالث بجروح، اطلق النشطاء الاميركيين وسمان ينددان بالجريمة،، ووصلا الى قائمة الترند في الولايات المتحدة الاميركية، واعتبر خلالهما النشطاء ان وراء هذه الجحريمة وغيرها نزعة ترامب ومناصريه للارهاب.وغرد حسابالختص بإنتاج مقاطع الفيديو السياسية بسؤال للمغردين الاميركيين حول اذا ما كانوا يرون فعلا أن ترامب هو المسؤول عن العنف والفوضي في البلاد، فكتب:ولاقت التغريدة اقبالا كبيرا حيث سجل اكثر من 700 شخص تعليقا على التغردة، فيما سجلت اكثر من 10.4 ألف اعادة تغريد، واكثر من 18.8 ألف اعجاب.لترد عليهاصاحبة حساببالقول أن ترامب مصدر الهام وقائد لمن يفعلون مثل هذه الاشياء، وأن ترامب يحب التلاعب، (وكتبت بعض الكلمات التي لا يمكن ذكرها)، معتبرة ان الكثير من الاميركيين ب\يقوم بممثل هذه الافعال، فقالت:فيما سأل-مقدم برنامج حواري معروف وكاتب ومنتج وممثل كوميدي وموسيقي- في تغريدة له عمّا إذا كان فعلا الحزب الجمهوري يدافع عن الشاب كايل ريتنهاوس الذي ارتكب الجريمة في الولاية، فكتب:ليرد عليهبالتأييد، وقال أنه ولد للجمهوريين، وأنه تم تشجيعه ن قبلهم، فكتب هو الآخر:فيما ذكرت صاحبة حسابعددا مما اعتبرتهم خصال او صفات لترامب، اعية الاميركيين الى عدم التصويت له في الانتخابات، فكتبت:حسابالذي عرّف نفسه في "البابو" الخاص به بأنه (عضو في المقاومة)، نشر صورا لترامب ومؤيديه، إلى جانب صور لمتزعم دماعة داعش الارهابية وعناصر الجماعة، وعلق:ليرد عليهبالقول أن الخائن اخطر من "داعش"،حساباعتبر ان ترامب كان الملهم لليمين المتطرف وارهابهم، فكتب:وكان الشاب كايل ريتنهاوس، 17 عامًا، اطلق النار على شخصين وإصابة ثالث، خلال احتجاجات على وحشية وعنصرية الشرطة الاميركية في كينوشا بولاية ويسكونسن، واتهم ريتنهاوس بالقتل العمد من الدرجة الأولى، بعد أن أطلق النار على المتظاهرين ببندقية هجومية من طراز AR-15 ليلة الثلاثاء.وعلى اثر اطلاق النار ، قُتل شاب يبلغ من العمر 26 عامًا واخر يبلغ من العمر 36 عامًا، فيما اصيب شاب ثالث يبلغ من العمر 36 عامًا ومن المتوقع أن ينجو بعد هذه الاصابة.وأظهرت مقاطع فيديو أن ريتنهاوس كان على ما يبدو جزءًا من مجموعة مسلحة كانت تحرس محطة وقود في كينوشا ليلة إطلاق النار.