وزير الصحة الايراني يفتتح مشروعا مهما ويدعو للاستثمار بدل الاستيراد

وشدد نمكي في كلمته خلال مراسم تدشين المصنع عبر تقنية الفيديو كنفرانس اليوم الاثنين أن سياسة وزارة الصحة قائمة على اساس تحفيز الاستثمارات الاجنبية في البلاد بدل الاستيراد.



واشار نمكي الى أن هذا المشروع ولد نتيجة تعاون ايراني اجنبي مشترك، ويشكل احد الانجازات المهمة للمنظومة الدوائية في البلاد.



كما تطرق نمكي الى تزايد أعداد الوفيات جراء الامراض غير المعدية في ايران؛ مؤكدا ان وزارة الصحة تحرص على اتخاذ خطوات مناسبة للحد من تزايد الاصابة بهذه الامراض.



كما نوه الى تزايد الاصابات بمرض السكري في العالم، واكد ضرورة احتواء هذا المرض باستخدام اساليب دوائية حديثة؛ قائلا : نحن بامكاننا عبر المشاريع الدوائية المشتركة تحقيق انجازات كبيرة في هذا المجال.