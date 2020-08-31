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الاثنين 31 آب 2020 ساعة 19:39

ايران تبدا تنفيذ مشروع ‘‘الحدود الذكية‘‘

ايران تبدا تنفيذ مشروع ‘‘الحدود الذكية‘‘
وعلى هامش تفقده الشريط الحدودي في منطقة سردشت جنوبي محافظة آذربايجان الغربية (شمال غربي البلاد) اليوم الإثنين، أضاف العميد كودرزي  "تم إعداد البنية التحتية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، بما في ذلك الأجهزة البصرية والإلكترونية والطائرات المسيرة وجميع المعدات الحديثة والمركبات الخفيفة الخاصة للعمليات وجميع المعدات الأخرى التي يحتاجها حرس الحدود".

وأكد، ان المكافحة الدؤوبة لمهربي المخدرات والأسلحة والذخائر تعد من أولويات قوى الأمن الداخلي وقوات حرس الحدود الإيراني.

وأشاد قائد حرس الحدود الإيراني بجهود وتضحيات أهالي الحدود الذين وقفوا على الدوام الى جانب قوات حرس الحدود في سياق تعزيز الأمن المستدام.

وأكد العميد كودرزي أن الجهود ماضية على قدم وساق في سياق تعزيز الأمن على حدود محافظة آذربايجان الغربية، وأعلن عن تنفيذ مشروع "الحدود الذكية" قريبا على إمتداد ألف كيلومتر من حدود المحافظة.
رقم : 883478
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