الحسين رمزاً لأحرار العالم من اليمن إلى نيجيريا

انتشار فيروس كورونا في العالم، لم يمنع المسلمين في العالم من إحياء ذكرى استشهاد سبط النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، الإمام الحسين عليه السلام.



فالسيول البشرية، أحيت مراسم العاشر من المحرم في مختلف المحافظات اليمنية، وشددت الكلمات على أهمية التضحيات التي بذلها الإمام الحسين لإحياء الدين الاسلامي، ودعت الى اتخاذ نهجه مسارا للثوار والأحرار للصمود في وجه الاستكبار ومقارعة الظالمين لإحقاق الحق مهما بلغت التضحيات.



وعلى الرغم من الحصار الأمني، الذي تفرضه القوات السعودية على المنطقة الشرقية، أحيا أهالي القطيف الذكرى مع مراعاة التباعد الاجتماعي.



ووسط اجراءات الوقاية من فيروس كورونا في الهند وبنغلادش، انطلقت المواكب العاشورائية بعد قراءة مقتل الامام الحسين عليه السلام.



وفي عاصمة غانا، أقام أتباع اهل البيت مراسم عزاء في العاصمة أكرا وسط إجراءات أمنية مشددة.



اما في نيجيريا، فقد شهدت عدة مدن مراسم عزاء، طالب المشاركون فيها باطلاق سراح الشيخ ابراهيم الزكزاكي، كما رفضوا عمليات التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، رغم استهداف السلطات لهم والذي أدى الى استشهاد ثلاثة اشخاص واصابة العشرات في كادونا شمالي البلاد.



المسيرات عاشورائية خرجت ايضا في استراليا وبريطانيا واميركا ودول اخرى، رافعة رايات تؤكد ضرورة التمسك بنهج اهل البيت عليهم السلام، واخرى رافضة للظلم.



كما اقيمت في البحرين مواكب العزاء التي اكد خلالها المشاركون على ولائهم لخط الامام.



وقال نائب أمين عام جمعية العمل الاسلامي في البحرين الشيخ عبدالله الصالح ان الاصلاح في المجتمع هو رسالة الانبياء والائمة.



وخلال لقاء متلفز قال الصالح انه لو لا ثورة الامام الحسين عليه السلام لما عرف الناس الاسلام الأصيل اليوم.



واضاف ان بعض السلطات الظالمة التي لا يخدمها الاسلام عملت من اجل انهاء هذا الدين لكن ثورة الامام الحسين عليه السلام هي التي حافظت على مبادئ الدين. وقال الشيخ صالح ان الشعوب عرفت طعم العزة والكرامة بفضل ثورة الامام الحسين عليه السلام.



وبدوره قال الناشط السياسي البحريني على الفايز ان النظام الخليفي اراد لهذا الموسم العاشورائي ان يكون محطة جديدة لهدم النسيج الاجتماعي في البحرين بذريعة فيروس كورونا.



وخلال لقاء متلفز اضاف الفايز ان أبناء البحرين الذين يحملون حبا متجذرا للرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم والامام الحسين عليه السلام قلبوا السحر على الساحر بوحدتهم ويقظتهم في احياء الشعائر الدينية في عاشوراء الحسين عليه السلام.



وأكد ان النظام الخليفي لا يستطيع أن يوقف احياء عاشوراء بالرغم من انه تم تهديد المآتم والقائمين عليها بالتوقيف والسجن لكن هذا التهديد كان دون جدوى. واشاد بالانضباط في احياء عاشوراء في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل.





