الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 31 آب 2020 ساعة 20:53

أمريكا.. الوفيات بسبب كورونا تتخطى 183 ألف حالة

أمريكا.. الوفيات بسبب كورونا تتخطى 183 ألف حالة
وأفادت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية المعنية بمتابعة تطورات جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة بأن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد يبلغ في الوقت الراهن 6002615، بينها 183203 وفاة، أي 3.05% من حصيلة الحالات العامة، و2153939 شفاء، ما يعادل 35.88%.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث تأتي من نصيبها 23.73% من عدد الحالات المسجلة، كما تعد هذه البلاد الأولى من ناحية حصيلة الوفيات جراء الجائحة بنسبة 21.62%.

ويواجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات واسعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع جائحة فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره في أواخر 2019 من مدينة ووهان الصينية، الأمر الذي يزيد من الشكوك بشأن حظوظه على الفوز في انتخابات الرئاسة القادمة في نوفمبر 2020.
رقم : 883496
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سيد المقاومة وخطاب الاقتدار
سيد المقاومة وخطاب الاقتدار
الذكرى 42 لإخفاء الإمام موسى الصدر
الذكرى 42 لإخفاء الإمام موسى الصدر
31 آب 2020
غزة تبحث عن الحياة بين ركام الموت
غزة تبحث عن الحياة بين ركام الموت
31 آب 2020
تفوّق القوة الصاروخية الإيرانية عن نظيرتها الأوروبيّة
تفوّق القوة الصاروخية الإيرانية عن نظيرتها الأوروبيّة
31 آب 2020
آية الله خامنئي: أمن البلاد رهن بجاهزية الدفاع الجوي
آية الله خامنئي: أمن البلاد رهن بجاهزية الدفاع الجوي
31 آب 2020
هل تعي الإمارات مخاطر اقامة قواعد
هل تعي الإمارات مخاطر اقامة قواعد'إسرائيلية' باليمن؟
31 آب 2020
أيام الأمريكيين الصعبة في العراق
أيام الأمريكيين الصعبة في العراق
29 آب 2020
عندما تقدم أبو ظبي على الانتحار خوفاً من إصابتها بالحمى!
عندما تقدم أبو ظبي على الانتحار خوفاً من إصابتها بالحمى!
29 آب 2020
المقاومة رابضة على قلوب الصهيانة.. رغم الضغوط حزب الله بأوج قوته
المقاومة رابضة على قلوب الصهيانة.. رغم الضغوط حزب الله بأوج قوته
29 آب 2020
الشهيد العباس بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
الشهيد العباس بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
28 آب 2020
الذكرى السنوية الثالثة لمعارك تحرير شرق لبنان من الارهاب
الذكرى السنوية الثالثة لمعارك تحرير شرق لبنان من الارهاب
28 آب 2020
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
28 آب 2020
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
28 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس