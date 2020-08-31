السودان توقع اتفاق تاريخي ينهي 17 عاماً من الحرب الأهلية

وصف مراقبون هذا الاتفاق بالتاريخي, إذمن شأنه أن يضع حداً ل 17 عامامن الحرب الأهلية في عدة مناطق في السودان.



من جانبه وصف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الاتفاق بالانجار العظيم وأكد عزم حكومته التعاون مع وساطة جنوب السودان، لحسم ملفات السلام الأخرى، في إشارة للحركات المسلحة، التي لم يتم التوصل معها لاتفاق سلام.



وقال حمدوك أنه لا استقرار في أي من السودان أو جنوب السودان بدون البلد الآخر، لافتا إلى أن الاستقرار في البلدين أساس للتكامل بينهما.



ودعا حمدوك، حركة "تحرير السودان – جناح عبد الواحد نور"، و "الحركة الشعبية – جناح عبد العزيز الحلو"، إلى الانضمام لركب السلام، وقال ان الاطراف المتصالحة في انتظاركم ويجب أن تنضموا لهذا السلام.



وكان قد حضر توقيع الاتفاق ممثلون عن الحكومة، والجبهة الثورية السودانية التي تضم أربع حركات مسلحة حاربت في دارفور، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.



وتعالج الاتفاقية قضايا تقاسم السلطة والثروة والقضايا الإنسانية والترتيبات الأمنية، فضلا عن مدة الفترة الانتقالية، وكيفية مشاركة الحركات المسلحة فيها على كل مستويات الحكم. كما ينص الاتفاق على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة، وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلا لجميع مكونات الشعب السوداني.



ويشمل الاتفاق أغلب الحركات المسلحة في البلاد، وأبرزها الحركة الشعبية قطاع الشمال، وحركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان.

