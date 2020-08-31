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الاثنين 31 آب 2020 ساعة 22:04

الصين تتخلّى عن النفط السعودي

الصين تتخلّى عن النفط السعودي
وبحسب تقرير لموقع "أويل برايس الأميركي"-(Oil Price)، فقد استوردت الصين كميات قياسية من النفط الخام في الأشهر الأخيرة، مستفيدة من أدنى أسعار خام في عقدين في مخزون أبريل من النفط الرخيص.

وفي سياق بحثهم عن الصفقات للحصول على نفط منخفض السعر، اقتنص تجار النفط الصينيون -سواء التابعون للدولة أو المصافي المستقلة على حد سواء- شحنات أمريكية رخيصة في أبريل الماضي، والتي تم تحميلها في مايو، وبدأت تصل إلى الصين في يونيو، وسجلت أرقاما قياسية في يوليو.

وأضاف التقرير أن المصافي الصينية أوقفت في مارس وأبريل الماضيين طلباتها من النفط الخام من السعودية، وذلك نظرا لقصر وقت رحلة الناقلات بين الشرق الأوسط والصين مقارنة بالطريق بين الولايات المتحدة والصين، فالطلب الذي كان سيتم تحميله من أمريكا في مايو كان يفترض أن يصل إلى الصين في يوليو، وهو ما دفع المصافي لوقف الطلب من السعودية لشهر يوليو.

وتراجعت السعودية في الشهر الماضي إلى المركز الثالث على قائمة موردي النفط الرئيسيين للصين بعد روسيا والعراق، وهي المرة الأولى منذ عامين التي لم تكن فيها الرياض المورد الأول أو الثاني للنفط لأكبر مستورد نفط في العالم.
رقم : 883506
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