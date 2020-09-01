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الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 08:07

هذا ما قاله ماكرون خلال زيارته للبنان

هذا ما قاله ماكرون خلال زيارته للبنان
وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء الاثنين قبيل مغادرته مطار رفيق الحريري الدولي حيث التقى الرئيس الللبناني العماد ميشال عون في صالون الشرف "لقد عدت كما كنت قد وعدت الى لبنان وبيروت، وكما كنت قد التزمت في زيارتي السابقه، اولا لأتأكد مما حصل في المساعدات الإنسانية التي تبعت الإنفجار، وقد نظمنا في التاسع من آب تحت اشراف الأمم المتحدة مؤتمرا دوليا في فرنسا لتنظيم هذه المساعدات مع رغبة وتمني التأكيد على الشفافية ودور المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والمدنية، وغدا سأتوجه الى المرفأ اكشف على ذلك شخصيا وسننسق ايضا المساعدات الصحية، واعرف ايضا ان لبنان يعاني من آفة covid 19 ونحن نتابع برامج المساعدة في التعليم والمدارس وكل انواع الدعم الضروري للشعب اللبناني، وهذا نفس التعهد والإلتزام الذي رافق ايضا التعاون التقني الذي قدمناه وبدأنا تقديمه الى جانب الحكومة اللبنانية بناء لطلب الحكومة اللبنانية، لا سيما في اطار التحقيق الحاصل في موضوع الإنفجار حسبما افادت صحيفة الوكالة الوطنية اللبنانية للانباء.

اضاف: "السبب الثاني لزيارتي الأن هو الذكرى المئوية لدولة لبنان الكبير، وبالتأكيد نحن نود ان نمضي قدما، وايضا هدف هذه الزيارة هو الاطلاع على ما استجد من الوضع السياسي، وموقفي ما زال نفسه وهو ضرورة تأكيد ما سيحصل، واني قد رأيت ان العملية قد انطلقت في الساعات الأخيرة بتسمية رئيس وزراء وبالتأكيد لا يعود لي ان اوافق عليه او لا، لأن ذلك يعود الى السيادة اللبنانية ولكن علي ان اتأكد انه حقا سيتمكن من تشكيل حكومة مهمة لخدمة الشعب اللبناني ولبنان واطلاق اقتراحات بشأن مكافحة الفساد من أجل العدالة واجراء اصلاحات ايضا في مجال الطاقة واعادة بناء المرفأ وادارة افضل ايضا للبنك المركزي والنظام المصرفي، كل هذه الإصلاحات الضرورية التي بالتأكيد التزمت من جهتي بمتابعتها لأنه بالتأكيد يجب ان تعتمدها هذه الحكومة وان فرنسا ملتزمة لكي تكون معكم وتدعم لبنان والشعب اللبناني .هذه هي الأهداف الثلاثة لهذه الزيارة اليوم وايضا لأنني كنت اود ان احقق وعدي الذي اطلقته في زيارتي الأخيرة للبنان.

وبعد مغادرته للمطار استقبل الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة امس رئيس الحكومة السابق ‏​سعد الحريري​ في قصر الصنوبر، في اول لقاء سياسي للرئيس الفرنسي بعد وصوله الى ​بيروت.

وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة في ‏لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين.‏
رقم : 883543
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