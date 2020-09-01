فرقة العباس القتالية تواجه تحديا جديدا خلال الزيارة العاشورائية

وقال الزيدي في لقاء اعلامي مع "الفرات نيوز"ان" الظرف السائد يختلف جداً عن ظرف الزيارات السابقة، واكبر تحدي كان يواجهنا هو فيروس كورونا وهناك الكثير من الهواجس والمخاوف كانت لدى المواكب الحسينية وادارة العتبتين المقدستين والادارة المحلية في كربلاء المقدسة من انتشار الجائحة وانتقاله عبر الزائرين، حتى ان بعضهم ذهب الى احتمالية سقوط الكثير منهم خلال اداء الزيارة".



واشار الى انه" بحمد الله ولطفه فاعداد المتوفين بكورونا في الزيارة العاشورائية كانت اقل بكثير من اعداد الوفيات في الايام العادية، ونحن نتكلم عن واقع فلدينا مغتسل في كربلاء لوفيات كورونا يثبت فيه العدد النهائي".



واضاف" ايضا كانت هناك واجبات استباقية وجلسات مع الحكومة المحلية وقيادة شرطة كربلاء المقدسة والدوائر الخدمية والامنية جميعها تكللت بالنجاح، ولا ننسا ان الجزء الاكبر للمواكب الحسينية ووعي الزائرين في الالتزام بالتوجيهات الصحية".



وعن واجب فرقة العباس القتالة خلال زيارة عاشوراء، اوضح الزيدي" استمرارا للتنسيق الحاصل بين الفرقة ودائرة صحة كربلاء والحكومة المحلية انصب واجبنا في عدة جهات منها تعفير مسير المواكب الحسينية وتوزيع الكمامات والكفوف على الزائرين ونشر الارشادات التوعوية بضرورة التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط".



واحيا الزائرون في العاشر من شهر محرم الحرام، امس الاحد، مراسم استشهاد الامام الحسين واخيه العباس {عليهما السلام} في واقعة الطف الاليمة بكربلاء المقدسة وسط اجراءات وقائية مشددة بسبب جائحة كورونا.