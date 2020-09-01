الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 08:51

هنية يتلقى اتصالا من وزير الخارجية القطري

هنية يتلقى اتصالا من وزير الخارجية القطري
وأوضح مكتب هنية في بيان مقتضب، أن الاتصال بحث الأوضاع في قطاع غزة. دون أن يشير إلى تفاصيل أخرى حول الاتصال.

هذا واعلنت حركة "حماس" فجر اليوم عن التوصل الى إتفاق لإحتواء التصعيد في قطاع غزة بوساطة قطرية.

وجاء في بيان لمكتب رئيس حماس في غزة ما يلي:

"بعد جولة حوارات واتصالات كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي، فقد تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا.

وفي إطار هذه الجهود سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل موجة كورونا التي حلت بقطاع غزة، فضلاً عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

وإذ تعبر قيادة الحركة عن شكرها وتقديرها للجهد والدعم القطري لشعبنا، تدعو الله أن يحفظ شعبنا وأمتنا ووطننا من كل سوء، ومن الوباء والبلاء، ومن شر الأعداء."
رقم : 883555
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سيد المقاومة وخطاب الاقتدار
سيد المقاومة وخطاب الاقتدار
الذكرى 42 لإخفاء الإمام موسى الصدر
الذكرى 42 لإخفاء الإمام موسى الصدر
31 آب 2020
غزة تبحث عن الحياة بين ركام الموت
غزة تبحث عن الحياة بين ركام الموت
31 آب 2020
تفوّق القوة الصاروخية الإيرانية عن نظيرتها الأوروبيّة
تفوّق القوة الصاروخية الإيرانية عن نظيرتها الأوروبيّة
31 آب 2020
آية الله خامنئي: أمن البلاد رهن بجاهزية الدفاع الجوي
آية الله خامنئي: أمن البلاد رهن بجاهزية الدفاع الجوي
31 آب 2020
هل تعي الإمارات مخاطر اقامة قواعد
هل تعي الإمارات مخاطر اقامة قواعد'إسرائيلية' باليمن؟
31 آب 2020
أيام الأمريكيين الصعبة في العراق
أيام الأمريكيين الصعبة في العراق
29 آب 2020
عندما تقدم أبو ظبي على الانتحار خوفاً من إصابتها بالحمى!
عندما تقدم أبو ظبي على الانتحار خوفاً من إصابتها بالحمى!
29 آب 2020
المقاومة رابضة على قلوب الصهيانة.. رغم الضغوط حزب الله بأوج قوته
المقاومة رابضة على قلوب الصهيانة.. رغم الضغوط حزب الله بأوج قوته
29 آب 2020
الشهيد العباس بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
الشهيد العباس بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
28 آب 2020
الذكرى السنوية الثالثة لمعارك تحرير شرق لبنان من الارهاب
الذكرى السنوية الثالثة لمعارك تحرير شرق لبنان من الارهاب
28 آب 2020
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
28 آب 2020
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
28 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس