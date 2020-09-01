الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 09:11

الصين: اجتماع اللجنة المشتركة فرصة لدعم الاتفاق النووي

الصين: اجتماع اللجنة المشتركة فرصة لدعم الاتفاق النووي
وفي ،مؤتمره الصحفي أمس الاثنين، اعرب المتحدث الصيني عن امله بان يشكل اجتماع اللجنة المشتركة فرصة للبت بصورة صحيحة بالخلافات حول تنفيذ الاتفاق النووي وتنسيق الجهود لعالجة التحديات الراهنة ودفع عملية التسوية السياسية بشأن القضية النووية الإيرانية الى الامام.

ونوه لي جيان الى ان التوتر قد تصاعد حول الاتفاق النووي بسبب خروج الولايات المتحدة الاميركية من الاتفاق وقيامها بسلسلة من الاجراءات الاحادية واللاقانونية ضد ايران رغم المعارضات الدولية.

واعتبر لي جيان ان الاتفاق النووي قد وصل الى منعطف مهم وقال، ان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي سيعقد في فيينا غدا (اليوم الثلاثاء) على مستوى المدراء السياسيين.

ومن المقرر ان يعقد اليوم الثلاثاء، في فيينا، اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى المساعدين والمدراء العامين لوزارات الخارجية في دول ايران ومجموعة 4+1 (المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) ويمثل ايران في الاجتماع مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي الذي وصل الى فيينا أمس الاثنين .

وسيلتقي عراقجي خلال زيارته الى النمسا ايضا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
رقم : 883556
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سيد المقاومة وخطاب الاقتدار
سيد المقاومة وخطاب الاقتدار
الذكرى 42 لإخفاء الإمام موسى الصدر
الذكرى 42 لإخفاء الإمام موسى الصدر
31 آب 2020
غزة تبحث عن الحياة بين ركام الموت
غزة تبحث عن الحياة بين ركام الموت
31 آب 2020
تفوّق القوة الصاروخية الإيرانية عن نظيرتها الأوروبيّة
تفوّق القوة الصاروخية الإيرانية عن نظيرتها الأوروبيّة
31 آب 2020
آية الله خامنئي: أمن البلاد رهن بجاهزية الدفاع الجوي
آية الله خامنئي: أمن البلاد رهن بجاهزية الدفاع الجوي
31 آب 2020
هل تعي الإمارات مخاطر اقامة قواعد
هل تعي الإمارات مخاطر اقامة قواعد'إسرائيلية' باليمن؟
31 آب 2020
أيام الأمريكيين الصعبة في العراق
أيام الأمريكيين الصعبة في العراق
29 آب 2020
عندما تقدم أبو ظبي على الانتحار خوفاً من إصابتها بالحمى!
عندما تقدم أبو ظبي على الانتحار خوفاً من إصابتها بالحمى!
29 آب 2020
المقاومة رابضة على قلوب الصهيانة.. رغم الضغوط حزب الله بأوج قوته
المقاومة رابضة على قلوب الصهيانة.. رغم الضغوط حزب الله بأوج قوته
29 آب 2020
الشهيد العباس بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
الشهيد العباس بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
28 آب 2020
الذكرى السنوية الثالثة لمعارك تحرير شرق لبنان من الارهاب
الذكرى السنوية الثالثة لمعارك تحرير شرق لبنان من الارهاب
28 آب 2020
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
28 آب 2020
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
28 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس