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الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 09:16

وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية يعود إلى عمله

وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية يعود إلى عمله
وأضافت أن باشاغا سيعود لعمله، مع التعهد بعدم تجاوز السراج.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد قرر توقيف باشاغا وإحالته للتحقيق.

وجاء في بيان للمجلس الرئاسي: "يوقف وزير الداخلية المفوض السيد فتحي علي باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار".

وأضاف أن التحقيق مع الوزير يتم "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها" في طرابلس ومدن أخرى خلال الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن التحقيق يخص "أية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين".

وتم تكليف وكيل وزارة الداخلية خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.
رقم : 883557
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