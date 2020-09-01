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الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 10:09

الحوثي يعلق على عزل الملك سلمان لـ ‘‘فهد بن تركي‘‘

الحوثي يعلق على عزل الملك سلمان لـ ‘‘فهد بن تركي‘‘
وقال الحوثي، في تغريدة له بموقع "تويتر"، إن "قرار ‏عزل تركي جيد، إن كان من أجل إيقاف الحرب".

محمد علي الحوثي يعلق على عزل الملك سلمان لـ "فهد بن تركي"

وكان الملك السعودي، أصدر، مساء الاثنين، أمرا ملكيا بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة، الفريق الركن، "فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود"، وإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

وذكرت مصادر صحفية سعودية، أن ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، محمد بن سلمان، أحال إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع تم رصدها وطُلب التحقيق فيها.

وقالت إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، "وجدت فسادا ماليا في وزارة الدفاع مرتبطا بالفريق الركن، "فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود"، والأمير "عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود"، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين".

وأشارت المصادر إلى تكليف الفريق الركن، "مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع"، نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.
رقم : 883567
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