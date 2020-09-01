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الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 10:31

الصحة العالمية تشيد باستراتيجية السويد لمكافحة كورونا

الصحة العالمية تشيد باستراتيجية السويد لمكافحة كورونا
وقال المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إن سلطات هذا البلد تعتمد على ضمير السكان، وليس على فرض إجراءات تقييدية شديدة، لافتا إلى ضرورة أن تتبع الدول الأخرى استراتيجية مماثلة في المستقبل.

يذكر أن السلطات السويدية لم تفرض إجراءات حجر صحي صارمة، وعوضا عن ذلك حثت مواطنيها على الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، والعمل عن بعد إذا أمكن، وظلت المدارس ورياض الأطفال والمطاعم مفتوحة، لكن تم إلغاء جميع المناسبات العامة.

وعانى الاقتصاد السويدي، مثل البلدان الأخرى، من العواقب السلبية للجائحة، حيث بلغ معدل البطالة في صيف 2020 ما يقرب من 9 ٪.

ومن المتوقع، علاة على ذلك، أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي في السويد بنسبة 7 ٪.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المسجلة في السويد 87 ألفا، فيما توفي أكثر من 5.8 ألف شخص.
رقم : 883574
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