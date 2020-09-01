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الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 11:03

لبنان يعتذر عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل

لبنان يعتذر عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل
وقال إحسان عطايا، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان مساء الاثنين: إن السفير الفلسطيني في لبنان أبلغنا رسميا اعتذار لبنان عن استقبال اجتماع الأمناء العامين للفصائل في بيروت، الذي كان من المقرر أن يعقد الخميس المقبل، وفق الرسالة نت.

وكان يفترض أن يعقد الاجتماع في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت، بحسب عطايا.

وقبل الاعتذار اللبناني، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران: إن موعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية سيكون مساء الخميس المقبل، عبر الفيديو كونفرنس في رام الله وبيروت.

وقال القيادي بدران في لقاء عبر قناة الأقصى الفضائية، مساء الاثنين: "نحن نراكم خطوة على خطوة مع نقاشات تفصيلية بيننا وبين حركة فتح حول ما هو قادم، وأخيرا وصلنا إلى خطوة مضى سنوات لم تتم؛ وهي عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل".

وأوضح بدران أن الاجتماع سيعقد عبر الفيديو كونفرنس، من خلال قاعة في رام الله يحضرها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومعه الأمناء العامون في الضفة، وقاعة في بيروت يحضرها الأمناء العامون خارج الوطن.
رقم : 883580
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