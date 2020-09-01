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الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 14:38

أديب: بدعم الجميع نتوصل إلى تشكيل الحكومة في لبنان

أديب: بدعم الجميع نتوصل إلى تشكيل الحكومة في لبنان
وقال اديب اليوم الثلاثاء بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى،: تشرفت بلقاء سماحته وبزيارة هذه الدار المباركة لأخذ بركته والاستنارة بآرائه، التي تتمثل دائما بالموضوعية والاعتدال والوسطية، ادع لنا بالتوفيق وان شاء الله نسعى في أسرع وقت ممكن إلى تشكيل الحكومة الجديدة.

وهنأ المفتي دريان أديب بتكليفه تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وبالثقة التي أولاه إياها النواب، وتمنى له التوفيق في تشكيل حكومة وطنية، والنجاح في المهام الملقاة على عاتقه.

كلف اديب أمس من قبل رئاسة الجمهورية اللبنانية تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد مانال 90 صوتا من النواب و من المقرر أن يبدأ غدا الاستشارات السياسية لتشكيل اعضاء الحكومة.
رقم : 883632
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