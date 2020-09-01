العميد حيدري: صواريخنا تتمتع بقدرات فريدة من نوعها

وقال قائد القوات البرية في جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية العميد "كيومرث حيدري" إن دول العالم تركت الولايات المتحدة الامريكية منعزلة في مجلس الامن من خلال تنوير الجمهورية الإسلامية وفهم القوة الرادعة لقواتنا المسلحة مضيفاً انه لم يدعم احد القرار الامريكي باعادة فرض عقوبات على الاسلحة الايرانية سوى جمهورية الدومنيكان والتي لا يمكن رؤيتها على خريطة العالم حتى باستخدام عدسة مكبرة.



وأكد حيدري ان عقل المجتمع البشري لا يتسامح مع السلوك الأمريكي، وان الولايات المتحدة الامريكية ستصبح وحيدة ومعزولة بشكل متزايد في العالم بسبب روحها المتغطرسة والعدوانية والإرهابية.



وأشار العميد حيدري إلى أن الوسيلة الدفاعية وحدها لا يمكن أن تكمل قدرتنا الدفاعية، ولكن يجب أن تكون هناك معدات عسكرية في مختلف المجالات والمنشآت، ولهذا السبب تركز القوات المسلحة اليوم بشكل أكبر على الدقة والتصويب النقطوي والذكاء وأتمتة المعدات.



وصرح قائد القوات البرية في جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية العميد "كيومرث حيدري" ان الصواريخ الايرانية اليوم تتمتع بقدرات فريدة من نوعها مما يوفر بسهولة القدرة الدفاعية والرادعة للجمهورية الإسلامية.