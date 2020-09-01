أنقرة تعلن عن إلقاء القبض على أمير داعش في تركيا

جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الثلاثاء، على موقعه في تويتر.



وشكر "صويلو" فرق الأمن التركية التي تمكنت من إلقاء القبض على الأمير المزعوم.