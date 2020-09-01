أحدث العناوين :
وزير الاستخبارات ‘‘الاسرائيلي‘‘: نتنياهو زار الإمارات ودولا أخرى
اغتيال أحد قيادات المعارضة في درعا جنوب سوريا
14 فبراير: أرضنا نرفض تدنيسها بالتطبيع مع الصهاينة
اوغلو: مستعدين للحوار مع اليونان بشأن البحر المتوسط
طائرات حربية سعودية رافقت طائرة التطبيع إلى الإمارات
ماكرون يؤكد أن الشهور الثلاثة المقبلة حاسمة بالنسبة للبنان
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي: ليبيا على رأس أولوياتنا
أردوغان يتحدث عن "الاستعمار الحديث" شرق المتوسط
ربيعي : سياسة الحظر وممارسة الضغوط القصوى فشلت ضد ايران
تواصل انخفاض اعداد ضحايا كورونا في ايران
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
1 September 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ترکیا
0
الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 14:44
أنقرة تعلن عن إلقاء القبض على أمير داعش في تركيا
جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الثلاثاء، على موقعه في تويتر.
وشكر "صويلو" فرق الأمن التركية التي تمكنت من إلقاء القبض على الأمير المزعوم.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
883636
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
قائد الثورة : امل ان يستيقط الاماراتيون ويصححوا فعلتهم
ربيع 'التطبيع'.. هل تخرج السعودية راسها من رمال الربع الخالي؟
1 أيلول 2020
هل يُنهي قاسم سُليماني أحلام ترامب السياسيّة؟
1 أيلول 2020
إقامة الليلة الأخيرة لمراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة
1 أيلول 2020
سيد المقاومة وخطاب الاقتدار
31 آب 2020
الذكرى 42 لإخفاء الإمام موسى الصدر
31 آب 2020
غزة تبحث عن الحياة بين ركام الموت
31 آب 2020
تفوّق القوة الصاروخية الإيرانية عن نظيرتها الأوروبيّة
31 آب 2020
آية الله خامنئي: أمن البلاد رهن بجاهزية الدفاع الجوي
31 آب 2020
هل تعي الإمارات مخاطر اقامة قواعد'إسرائيلية' باليمن؟
31 آب 2020
أيام الأمريكيين الصعبة في العراق
29 آب 2020
عندما تقدم أبو ظبي على الانتحار خوفاً من إصابتها بالحمى!
29 آب 2020
المقاومة رابضة على قلوب الصهيانة.. رغم الضغوط حزب الله بأوج قوته
29 آب 2020
أحدث العناوين
وزير الاستخبارات ‘‘الاسرائيلي‘‘: نتنياهو زار الإمارات ودولا أخرى
اغتيال أحد قيادات المعارضة في درعا جنوب سوريا
14 فبراير: أرضنا نرفض تدنيسها بالتطبيع مع الصهاينة
اوغلو: مستعدين للحوار مع اليونان بشأن البحر المتوسط
طائرات حربية سعودية رافقت طائرة التطبيع إلى الإمارات
ماكرون يؤكد أن الشهور الثلاثة المقبلة حاسمة بالنسبة للبنان
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي: ليبيا على رأس أولوياتنا
أردوغان يتحدث عن "الاستعمار الحديث" شرق المتوسط
ربيعي : سياسة الحظر وممارسة الضغوط القصوى فشلت ضد ايران
تواصل انخفاض اعداد ضحايا كورونا في ايران
تطبيع الامارات مع الصهاينة انتهاك للسلام والامن في المنطقة
توقيف 3 سوريين في قضية انفجار بيروت
سوريا.. «كورونا» وتدهور الليرة يخنقان «الشركات الناشئة»
رد اثيوبي ضعيف على التهديد الأميركي
أنقرة تعلن عن إلقاء القبض على أمير داعش في تركيا
العميد حيدري: صواريخنا تتمتع بقدرات فريدة من نوعها
مكتب رعد يصدر بيانا توضيحيا حول لقائه مع ماكرون
فرنسا... بدء العام الدراسي في ظل إجراءات صحية مشددة
أديب: بدعم الجميع نتوصل إلى تشكيل الحكومة في لبنان
روحاني: لانسمح ان تتأثر تنمية البلاد بسبب المشاكل الاقتصادية
الأكثر قراءة
هذا هو موقف الجزائر من التطبيع الاماراتي-الاسرائيلي..
التطبيع الإماراتي وتصفية القضية الفلسطينية
المرزوقي: تطبيع الأنظمة المستبدة مع الكيان الصهيوني غير مستغرب
هل نشهد قمة "تطبيعية" في دول مجلس التعاون الخليجي ؟؟
التمييز البحرينية تؤيد حكم السجن لسنة على 'خطيب حسيني'
المالكي يشيد برفض السودان الابتزاز الأمريكي في تمرير مؤامرة التطبيع
رسـالة بغداد إلى دمشق.. التوقيت والأهداف
اقامة مراسم عزاء رمزية لعلي الاكبر بن الحسين عليه السلام
تراجع كبير في عائدات السياحة في تونس
النظام البحريني...وفشله أمام إرادة الشعب
مسؤول في الموساد يكشف عن تاريخ بدء العلاقات مع الإمارات!
بحث مستجدات الوضع في ليبيا في اتصال تبون بالسراج
ارتفاع قياسي في عدد مصابي كورونا في تونس
«العفو الدولية»: خطف ستة متظاهرين في ليبيا
الذكرى السنوية الثالثة لمعارك تحرير شرق لبنان من الارهاب
ماذا دار في اللقاء بين سلطان عمان وبومبيو؟
بومبيو يصل إلى عمان
أبرز التطورات على الساحة اليمنية 27-8-2020
14 فبراير: شعب البحرين لا يرحب ببومبيو في منامة العزة والكرامة
أول سفينة مساعدات مصرية تصل بيروت لمساندة لبنان
الأخبار الساخنة
ايران ستقاضي أميركا في المحافل الدولية
هل سيتعظ العدوان السعودي من عملية ‘‘ توازن الردع الرابعة‘‘ ؟
غارات على منشأة "مصياف" العسكرية.. لماذا لم ترد أنظمة "إس 300"؟
السودان تسجل 189 اصابة جديدة و7وفيات بكورونا
الأكثر بحثًا
الإمارات تستقبل ملك إسبانيا الهارب خوان كارلوس
إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس