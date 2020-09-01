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الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 14:47

رد اثيوبي ضعيف على التهديد الأميركي

رد اثيوبي ضعيف على التهديد الأميركي
فقال سفير إثيوبيا لدى واشنطن، فيتسوم أريغا، عبر "تويتر"، "إنه سمع عن نية واشنطن حجب 130 مليون دولار من المساعدات، وأن الأمر مرتبط بسد النهضة"، مضيفا أنه "ينتظر التوضيح من الولايات المتحدة في وقت لاحق".

وشدد السفير الإثيوبي على عزم بلاده على استكمال مشروع سد النهضة، وكتب: "سنخرج إثيوبيا من الظلام".

​وكانت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية، قد نشرت تقريرا قالت فيه إن الولايات المتحدة، قررت إيقاف المساعدات الخارجية التي تمنحها لإثيوبيا، وذلك بسبب تعنتها في ملف سد النهضة، محل النزاع مع مصر والسودان، وذلك في قرار لوزير الخارجية مايك بومبيو.

وبحسب التقرير فإن القرار يأتي ردا على التعنت في ملف سد النهضة وقد يؤثر القرار، الذي تم اتخاذه هذا الأسبوع، على ما يصل إلى 130 مليون دولار من ‏المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا ويؤجج توترات جديدة في العلاقة بين واشنطن ‏وأديس أبابا، حيث تنفذ خططًا لملئ السد.
رقم : 883637
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