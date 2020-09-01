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الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 14:50

توقيف 3 سوريين في قضية انفجار بيروت

توقيف 3 سوريين في قضية انفجار بيروت
واستجوب المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان السوريين الثلاثة وهم أحمد الرجب، خضر الأحمد ورائد الأحمد الذين تولوا عملية تلحيم الفجوة التي كانت في العنبر رقم 12 قبل ساعات من وقوع الانفجار، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

كما استجوب مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، ومدير الميناء في المرفأ محمد المولى بحضور وكلاء الدفاع عنهما، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق كل منهما.

وكان انفجار عنيف هز مدينة بيروت في الرابع من آب الجاري، وقع في مستودع لتخزين نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، موقعاً أكثر من 182 شخصاً بينهم، 43 سوري، وأكثر من 6 آلاف جريح، ومتسببا بتشرد 300 ألف شخص، بحسب الإحصائيات الرسمية.
رقم : 883639
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