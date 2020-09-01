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الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 14:57

ربيعي : سياسة الحظر وممارسة الضغوط القصوى فشلت ضد ايران

ربيعي : سياسة الحظر وممارسة الضغوط القصوى فشلت ضد ايران
واضاف ربيعي اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي : نحن على کامل الثقة بأن سياسة الحظر وممارسة الضغوط القصوى ستواجه فشلا ذريعا وهزيمة نكراء ومنذ اللحظة يمكن مشاهدة اثار الهزيمة على وجوه قادة البيت الابيض.

وتابع: ليس من الصدفة ان يكون وزير الخارجية الامريكي "بومبيو " الاكثر فشلا في تاريخ امريكا، مطالبا الادارة الامريكية بان تعلم ان سياسة الضغوط القصوى محكومة بالفشل، وان مناورة امريكا في مجلس الامن الدولي ليست جديدة بالنسبة لنا وهي تسعى لاستغلال المجلس لمصالحها.

واوضح ربيعي ان امريكا استخدمت جميع طاقتها في مجال الحظر وهي لا تملك الجديد في هذا المجال وفي المقابل فإن ارادة الشعب الايراني وعزلة امريكا عالميا وجهتا بوصلة الضغوط القصوى نحو واشنطن.

وقال المتحدث بإسم الحكومة: انه وبالاتكاء على قدراتنا المحلية فأننا اليوم نستبدل التهديد الى فرص للتنمية، مؤكدا ان اعداء الشعب الايراني هم اليوم اكثر يأسا وفشلا من اي وقت مضى .
رقم : 883642
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