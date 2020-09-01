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الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 18:07

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي: ليبيا على رأس أولوياتنا

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي: ليبيا على رأس أولوياتنا
وأضاف بوريل عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أنه ناقش خلال لقائه بالسراج في طرابلس اليوم، سبل المضي قدما في العملية السياسية في ليبيا، والعودة إلى محادثات اللجنة العسكرية 5 + 5، ورفع الحصار النفطي، مؤكدًا دعم الاتحاد بقوة لمسار برلين وجهود الوساطة وإجراءات التهدئة، بما في ذلك حظر الأسلحة وأنها عناصر أساسية لإنهاء الصراع الليبي.

وتأتي زيارة بوريل بالتزامن مع وجود وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في العاصمة الليبية، حيث التقى بالسراج صباح اليوم، وأعرب أن ليبيا لاعبًا مهمًا بالنسبة لإيطاليا، وأن بلاده ترحب بإعلان الهدنة بين الفرقاء الليبيين وتؤيد اتفاق وقف إطلاق النار، كما شدد على ضرورة وقف كل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي والمضي قدمًا نحو تنمية ليبيا.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية قرارا بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في عموم الأراضي الليبية، كما أطلق عقيلة صالح رئيس البرلمان المنعقد في طبرق نداء مماثلا لوقف القتال. وقالت حكومة الوفاق في بيان إن الوقف الفعلي لإطلاق النار يقتضي جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، وإن الترتيبات الأمنية فيهما ستتكفل بها أجهزة الشرطة من الجانبين.

في حين رفضت قوات الجيش الليبي بشرق ليبيا وفي أول رد لها على إعلان وقف إطلاق النار، على لسان أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إعلان السلطات في العاصمة طرابلس وقف إطلاق النار، وقال المسماري إنه "مبادرة للتسويق الإعلامي". كما أكد، في إفادة أمام الصحافيين، أن "قوات حكومة الوفاق تستعد للهجوم على سرت والجفرة".
رقم : 883657
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