ماكرون يؤكد أن الشهور الثلاثة المقبلة حاسمة بالنسبة للبنان

وصرح ماكرون للصحيفة بأن الإجراءات العقابية المحتملة يمكن أن تتراوح بين تعليق مساعدات إنقاذ مالي وعقوبات على الطبقة الحاكمة.



ويقوم ماكرون بزيارة رسمية إلى لبنان في الوقت الراهن من المتوقع أن يضغط فيها على زعماء البلاد المنقسمين لتطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية لإخراج البلد من أزمته وفتح الباب أمام تدفق مساعدات خارجية.



وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الاثنين، السفير مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، بعد حصوله على دعم نيابي وسياسي من غالبية الكتل السياسية في البلاد، بعدما استقالت حكومة حسان دياب بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة العشرات وجرح الآلاف وتسبب بخسائر مادية فادحة.