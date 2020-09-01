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الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 18:28

اغتيال أحد قيادات المعارضة في درعا جنوب سوريا

اغتيال أحد قيادات المعارضة في درعا جنوب سوريا
وقالت مصادر اعلامية محلية، اليوم الثلاثاء، عن استهداف مجهولين بعد منتصف الليلة الفائتة القيادي السابق في فصيل ميليشيا "شباب السنة"، محمد عبدالسلام المصري الملقب بـ(الصحن) بعيارات نارية وسط مدينة الحراك شرق درعا، ما أسفر عن مقتله على الفور.

وأضافت المصادر أن المصري انضم الى صفوف الفيلق الخامس عقب التسوية.

يشار أن محمد عدنان الجباوي الملقب بـ(الطويل) والمسؤول عن التسجيل لدى اللواء الثامن، نجا يوم الأحد الفائت، من محاولة اغتيال على يد مجهولين بعبوة ناسفة أمام منزله بمدينة جاسم في ريف درعا الشمالي.

تشهد محافظة درعا انفلاتا أمنياً وارتفاع معدل عمليات الاغتيالات التي طالت مدنيين وعناصر مصالحات وتسوية إلى جانب عناصر من الجيش والأمن السوري.
رقم : 883663
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