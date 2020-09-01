الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 18:31

النمسا تعلن توجيه اتهامات لجاسوس يعمل لصالح تركيا

النمسا تعلن توجيه اتهامات لجاسوس يعمل لصالح تركيا
وأضاف نيهامر في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "الأمر يتعلق بممارسة نفوذ قوة أجنبية داخل النمسا وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق". وحذر تركيا من أنه لا يمكن التغاضي عن ذلك.

وذكر الوزير أن أحد الأشخاص قدم اعترافا كاملا بأن "المخابرات التركية جندته للتجسس على مواطنين أتراك آخرين أو نمساويين من أصول تركية وإبلاغ السلطات الأمنية التركية عنهم".

وأضاف أن السلطات القضائية ستوجه له اتهامات بناء على شبهة تورطه بالتجسس. ولم يورد أي تفاصيل عن ذلك الشخص.

وتابع الوزير أن النمسا وجدت أن أكثر من 30 نمساويا اعتقلوا في تركيا بين 2018 و2020 بعد دخولهم البلاد، وهناك أدلة على أن المخابرات التركية حاولت تجنيدهم.

وقال نيهامر "التجسس التركي لا مكان له في النمسا. لا مكان للنفوذ التركي على الحريات والحقوق الأساسية في النمسا. سنحارب بضراوة من أجل ذلك".

ولفتت وكالة "رويترز" إلى هذه النتائج ظهرت في أعقاب تحقيقات مكثفة أجرتها الشرطة النمساوية بعد اشتباكات عنيفة وقعت بين جماعات تركية وكردية في العاصمة فيينا في يونيو الماضي.
رقم : 883665
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر
حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر
قائد الثورة : امل ان يستيقط الاماراتيون ويصححوا فعلتهم
قائد الثورة : امل ان يستيقط الاماراتيون ويصححوا فعلتهم
1 أيلول 2020
ربيع
ربيع 'التطبيع'.. هل تخرج السعودية راسها من رمال الربع الخالي؟
1 أيلول 2020
هل يُنهي قاسم سُليماني أحلام ترامب السياسيّة؟
هل يُنهي قاسم سُليماني أحلام ترامب السياسيّة؟
1 أيلول 2020
إقامة الليلة الأخيرة لمراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة
إقامة الليلة الأخيرة لمراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة
1 أيلول 2020
سيد المقاومة وخطاب الاقتدار
سيد المقاومة وخطاب الاقتدار
31 آب 2020
الذكرى 42 لإخفاء الإمام موسى الصدر
الذكرى 42 لإخفاء الإمام موسى الصدر
31 آب 2020
غزة تبحث عن الحياة بين ركام الموت
غزة تبحث عن الحياة بين ركام الموت
31 آب 2020
تفوّق القوة الصاروخية الإيرانية عن نظيرتها الأوروبيّة
تفوّق القوة الصاروخية الإيرانية عن نظيرتها الأوروبيّة
31 آب 2020
آية الله خامنئي: أمن البلاد رهن بجاهزية الدفاع الجوي
آية الله خامنئي: أمن البلاد رهن بجاهزية الدفاع الجوي
31 آب 2020
هل تعي الإمارات مخاطر اقامة قواعد
هل تعي الإمارات مخاطر اقامة قواعد'إسرائيلية' باليمن؟
31 آب 2020
أيام الأمريكيين الصعبة في العراق
أيام الأمريكيين الصعبة في العراق
29 آب 2020
عندما تقدم أبو ظبي على الانتحار خوفاً من إصابتها بالحمى!
عندما تقدم أبو ظبي على الانتحار خوفاً من إصابتها بالحمى!
29 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس