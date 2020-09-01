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الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 18:35
انفجار وسط مدينة الرمادي غرب العراق
وقال المصدر، إن "عبوة من مخلفات داعش انفجرت عصر اليوم على عجلة اثناء العمل في صناعة الرمادي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار لم يسفر عن خسائر بشرية".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
883667
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