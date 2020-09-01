انفجار وسط مدينة الرمادي غرب العراق

وقال المصدر، إن "عبوة من مخلفات داعش انفجرت عصر اليوم على عجلة اثناء العمل في صناعة الرمادي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار لم يسفر عن خسائر بشرية".