كوشنر: دولة عربية أخرى بصدد التطبيع مع إسرائيل خلال أشهر

جاء ذلك في حديث صحفي خلال إقامته في أبو ظبي اليوم الثلاثاء.



وردا على سؤال عما إذا كان الأمر سيستغرق سنوات أو أشهر لرؤية الدولة العربية الرابعة بعد مصر والأردن والإمارات تطبع مع إسرائيل، قال كوشنر دون الكشف عن الدولة المرشحة لذلك: "دعونا نأمل أن يحدث ذلك خلال أشهر".



وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه من الممكن أن ترى جميع الدول العربية الـ22 تطبع العلاقات مع إسرائيل ذات يوم، قال كوشنر بسرعة "مئة في المئة"، معتبرا أنه "من المنطقي بالنسبة لهم أن يفعلوا ذلك وأعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله بمرور الوقت".



ووصل كوشنر إلى الإمارات على متن أول رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى أبو ظبي أمس الاثنين مع غيره من المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين لإجراء مباحثات مع القيادة الإماراتية.



وذكر كوشنر أنه ينوي زيارة البحرين والسعودية والإمارات ضمن جولته في المنطقة.