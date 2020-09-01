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الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 18:46

ملك البحرين يشيد بالتطبيع الاماراتي خلال استقباله كوشنر

ملك البحرين يشيد بالتطبيع الاماراتي خلال استقباله كوشنر
وأعرب آل خليفة عن شكره "لما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، حسب تعبيره.

كما اعتبر ان الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد في جميع المواقف، على السعودية، مشيدا بما وصفه "المواقف التاريخية الثابتة لدولة الإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية، ومساعيها الحثيثة للوصول إلى حل عادل وشامل يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم في المنطقة".

ويزور كوشنر الدول الخليجية في أعقاب اتفاق 13 أغسطس/ آب بين الإمارات و"إسرائيل" لتطبيع العلاقات، ويقول إنه يأمل في أن توطد المزيد من الدول علاقاتها بـ"إسرائيل".

وقوبل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بتنديد عالمي واسع بينما رحب بالاتفاق كل من مصر والبحرين.

وكان وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة قال في تصريحات سابقة، إن «إسرائيل جزء أساسي وشرعي من الشرق الأوسط والشعب اليهودي جزء من تراث المنطقة»، بحسب تعبيره.

ويتوقع العديد من مراقبي الشأن البحريني أن تكون المنامة ثاني العواصم الخليجية بعد ابوظبي في توقيع اتفاق التطبيع مع الاحتلال.
رقم : 883672
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