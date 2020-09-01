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الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 18:53

قطاع غزة... وكارثة انسانية نتيجة الحصار الصهيوني

قطاع غزة... وكارثة انسانية نتيجة الحصار الصهيوني
وفي هذا الصدد أطلقت المؤسسات الحقوقية والإغاثية الفلسطينية نداء استغاثة للمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لرفع حصاره الظالم عن قطاع غزة ولتقديم المساعدات ولا سيما في ظل انتشار كورونا في مدن وقرى ومخيمات القطاع وتسجيل عشرات الإصابات، مؤكدة أن أهالي القطاع يعيشون أسوأ كارثة إنسانية فهم بلا وقود ولا دواء ولا بضائع ولا مياه ولا كهرباء إضافة إلى توقف عجلة الاقتصاد بسبب الحصار.

وفي وسط القطاع ومن مخيم المغازي يقول أحد أفراد طواقم الإغاثة الفلسطينية إن الوضع الصحي والبيئي في المخيم المغلق للأسبوع الثاني على التوالي بعد اكتشاف بؤر لفايروس كورونا كارثي وخاصة أن مقومات الحياة من كهرباء وماء غير متوفرة بسبب استمرار انقطاع الكهرباء نتيجة الحصار الصهيوني.

ويضيف أن: هناك كارثة تحدق بالمخيم حيث يعاني 90 بالمئة من قاطنيه انعدام الأمن الغذائي بينما المنازل دون مياه وكهرباء في منازل صغيرة مكتظة بساكنيها في ظل حرارة الصيف.

وأوضح أن الأمر لا يتوقف على مخيم المغازي فكل مناطق القطاع تعيش كارثة صحية وبيئية والمراكز الصحية والخدماتية باتت عاجزة عن تقديم الخدمات وهناك تخوف من اتساع دائرة تفشي وباء كورونا خلال الأيام القادمة وهذا سيزيد الكارثة ومعاناة الفلسطينيين في ظل النقص الحاد في الدواء والمستلزمات الطبية.

بدوره قال مدير الإغاثة الطبية الفلسطينية في قطاع غزة علاء ياغي إن المراكز الطبية والمستشفيات تعيش في مأزق خطير في ظل الحصار والذي ترافق مع انتشار كورونا الذي استنزف الأطقم الطبية في ظل الإمكانيات الضعيفة وخاصة أن العجز في مخزون أدوية الأمراض المزمنة يزيد على 60 بالمئة وعدد الأسرة المتاحة في المستشفيات لا يتجاوز 20 سريرا.

وعن واقع المرضى داخل المراكز الصحية في غزة في ظل حصار الاحتلال الصهيوني ووباء كورونا أكد فتحي أبو وردة مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية أن الخارطة الوبائية لفايروس كورونا تتسع في قطاع غزة في ظل واقع صعب للمرافق الصحية التي هي بحاجة لمساندة عاجلة من المجتمع الدولي للسيطرة على وباء كورونا، مبينا أن المسحات المخبرية للفايروس قاربت على النفاد والمطلوب توفير أجهزة ومعدات وامكانيات طبية لتطويق الوباء ومنعه من الانتشار في صفوف الفلسطينيين.

وأشار أبو وردة إلى أن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة بفعل الحصار الصهيوني بات يهدد حياة 600 مريض بالفشل الكلوي الذين هم بحاجة للعلاج إضافة للأطفال الخدج والمصابين بالأمراض المزمنة.

وأوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة أن الاحتلال يستغل وباء كورونا لمفاقمة معاناة الفلسطينيين في القطاع عبر حرمانهم من أبسط مقومات الحياة من ماء وكهرباء ودواء ومنع الصيد لكن ذلك لن يزيدهم إلا صمودا ومواصلة طريق المقاومة لانتزاع حقوقهم المشروعة.
 
 
رقم : 883674
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