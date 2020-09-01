وفد أردني يعلن تضامنه مع سوريا في مواجهة 'قيصر‘

وشدد الدكتور عزمي منصور رئيس الجمعية خلال زيارة للوفد إلى السفارة السورية في عمان على رفض ما يسمى "قانون قيصر" الذي يستهدف الشعب السوري معرباً عن إدانته لاعتداءات قوات الاحتلال التركي على الأراضي السورية وقيام نظام رجب طيب أردوغان بارتكاب جريمة قطع المياه عن الحسكة.



وعبّر منصور عن تهنئته للشعب السوري بانتخابات مجلس الشعب وبتشكيل الحكومة السورية الجديدة مشيراً إلى أن هذا الأمر يعكس صمود الدولة الوطنية السورية وانتصارها وتعافيها ويؤكد أن سورية دولة مؤسسات راسخة.



بدورهم أكد أعضاء الوفد اعتزازهم بصمود سورية شعباً وجيشاً وقيادة بمواجهة الحرب الإرهابية عليها مستنكرين ممارسات النظام التركي ومرتزقته واعتداءاتهم على الأراضي السورية وعلى العراق وليبيا.



من جانبه شدد القائم بأعمال السفارة السورية في عمان الدكتور شفيق ديوب على أن سورية تتجه لتحقيق النصر النهائي وهي ماضية في طريقها لتحرير كل شبر من أراضيها مؤكداً أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى على رأس أولوياتها وأن دعم الشعب الفلسطيني خيار استراتيجي لا يمكن التراجع عنه مهما بلغت التحديات.



يشار إلى أن الوفد ضم شخصيات حزبية ومهنيين نقابيين ومثقفين ونشطاء سياسيين.