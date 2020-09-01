الرئاسة العراقية: زيارة ماكرون ستركز على تعزيز التعاون بين البلدين

وأكد في تصريحات صحفية، أن "باريس تتطلع إلى التعاون مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة، وستعمل على تعزيز أسس التعاون في المجال الاقتصادي والمجال الثقافي والمجال الأمني".



وأضاف أن "فرنسا ستعمل على دعم كل الجهود الرسمية الداعية لتعزيز السيادة العراقية والتعامل مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة".



وأشار الشكري، إلى أن "لفرنسا انشطة مهمة في دعم جهود العراق لمقاتلة عصابات داعش، خاصة وأن وزيرة الجيوش الفرنسية زارت االعراق قبل أيام وأكدت فيها على أنها ستعمل بكل الجهود لدعم وتعزيز القدرات الأمنية للقوات المسلحة العراقية ،وتحديداً في مجال التدريب".