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الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 19:07

مواجهات بين قوات الهند والصين على مرتفعات الهيمالايا

مواجهات بين قوات الهند والصين على مرتفعات الهيمالايا
وتنفي الصين أن تكون البادئة بالتحرك. واتهمت متحدثة باسم السفارة في نيودلهي القوات الهندية بتجاوز خط السيطرة الفعلي، وهو خط الحدود، وارتكاب ”استفزازات صارخة“.
وثمة مواجهة بين القوات الهندية والصينية منذ شهور بمنطقة لاداخ في غرب الهيمالايا. ويتنازع الجانبان على الحدود منذ أكثر من نصف قرن.

وقال المسؤول الهندي، الذي أُطلع على أحدث التطورات، إن تحرك القوات الهندية جاء ردا على محاولة عدد كبير من قوات المشاة الصينية التوغل عبر ممر جبلي رئيسي في وقت متأخر يوم السبت.

وأضاف المسؤول ”حشدنا (قواتنا) واحتللنا أربع قمم“. وأضاف أن القمم الأربعة داخل الجانب الهندي من خط الحدود.

وقال المسؤول الهندي إن الجنود الصينيين المدعومين بمركبات عسكرية اقتربوا بما يكفي للانخراط في جدل لفظي مع القوات الهندية، لكن لم يقع اشتباك.

وتتنازع الهند والصين على قطاعات عدة على طول الحدود المرسومة بشكل سيء والبالغ طولها 3500 كيلومتر، وأغلبها تمتد بطول جبال الهيمالايا. ودخلت الدولتان حربا على حدودهما في 1962.

وتعد هذه أسوأ توترات حدودية بين الهند والصين منذ مواجهة وقعت عام 2017 عند منطقة دوكلام في الجزء الشرقي من جبال الهيمالايا، واستمرت لأكثر من 70 يوما.
رقم : 883681
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