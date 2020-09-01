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الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 20:50

لبنان:تسجيل 4 وفيات و469 إصابة جديدة بكورونا

لبنان:تسجيل 4 وفيات و469 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 469 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 17777 حالة".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 466 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و3 حالات بين الوافدين"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 171".

وأشارت الوزارة إلى "أنّها أجرت 10713 فحصًا مخبريًّا لكشف الإصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1974 فحصًا في المطار".
رقم : 883688
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