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الثلاثاء 1 أيلول 2020 ساعة 20:51

مسجدي: لم يتخذ بعد قرار حول اقامة اربعينية الامام الحسين

مسجدي: لم يتخذ بعد قرار حول اقامة اربعينية الامام الحسين
واضاف مسجدي في تصريح متلفز اليوم الثلاثاء : بحسب الاتفاق بين إيران والعراق، ان دخول الزوار الايرانيين إلى العراق لايزال ممنوعا.

وتابع: انه على الرغم من رغبة المسؤولين الايرانيين والعراقيين في اقامة مراسم الاربعين بمشاركة الزوار الايرانيين، لكن اثر تفشي فيروس كورونا وفي سياق الحفاظ على سلامة الناس، لم يتخذ بعد اي قرار حول اقامة هذه المراسم خلال العام الحالي.

ونوه السفير مسجدي الى شوق الشعب العراقي في استضافة الزوار الايرانيين؛ مؤكدا ان حضور الرعايا الايرانيين في العراق يعزز الاواصر بين الشعبين.

وفيما اشار الى حضور 3 ملايين و500 مواطن ايراني خلال مراسم اربعينية العام الماضي في العراق، فضلا عن حشود الزوار التي تراوحت بين 17 و18 مليون شخص خلال الاعوام الماضية لاحياء هذه المناسبة العظيمة، بيّن السفير الايراني انه في ظل الظروف الناجمة عن انتشار كورونا، من المحتمل ان تؤدي التجمعات الحاشدة الى ازمة.

وفيما اكد ان عدم اقامة مراسم الاربعين هو بهدف الحفاظ على سلامة الزوار الايرانيين، قال مسجدي : انه لم يصدر اي قرار لا عن السلطات العراقية ولا السلطات الايرانية بشأن اقامة هذه المراسم حتى بشكل محدود.
رقم : 883689
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