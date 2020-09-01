تصريح جديد لمقتدى الصدر عن التطبيع العربي والاعتداء التركي

بغداد (اسلام تايمز) - نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، تغريدة على حسابه في تويتر، تحدث فيها عن الاوضاع السياسية في المنطقة والعالم والتطورات الجديدة في العراق.