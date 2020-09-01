حكام الإمارات ومواقف متباينة من تطبيع أبوظبي !!

يأتي هذا التطبيع بعد تمهيد طيلة السنوات الماضية، وبعد تهميش لأي دور حقيقي لشيوخ خمس إمارات، مع التحكم الكامل لأبو ظبي، وبدرجة أقل محصورة بالاقتصاد، إمارة دبي.



في هذا الصدد لم يصدر عن حكام الشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجييرة, أي تأييد رسمي لاتفاق التطبيع، فيما تجاهل جل أبنائهم وأبناء عمومتهم التعليق أيضا.



في حين يأتي تصريح حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم المؤيد للتطبيع، بالقول إن "التاريخ يكتبه الرجال والسلام يصنعه الشجعان"، والذي لم يتبناه غالبية أبنائه و فضلوا الصمت عن التطبيع.



وقامت مصادر برصد 33 حسابا نشطا من أسرة آل مكتوم لأبناء محمد بن راشد، وأفراد آخرين عبر "انستغرام" و"تويتر"، والذين تجاهلوا التطبيع الرسمي مع الاحتلال، ولم يصدروا أي تأييد له.



بينما قامت اثنتان من بنات حاكم دبي بتأييد الاتفاق، لكن بدون تبنّ حقيقي، الأولى الابنة الكبرى منال، والمتزوجة من منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير شؤون الرئاسة، إذ أعادت نشر تغريدة لمحمد بن زايد حول الاتفاق، والثانية لطيفة التي أعادت نشر تغريدة والدها.



بينما إمارة الشارقة، التي يحكمها الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، سجّلت عبر شيوخها الموقف الأقوى ضد اتفاقية التطبيع، مقارنة بغيرها، رغم عدم وجود أي نقد علني.



إذ قامت الشيخة جواهر القاسمي، زوجة حاكم الشارقة، بإعادة نشر خبر من "سي إن إن" بعنوان "تركي الفيصل: إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس هو ثمن تطبيع السعودية مع إسرائيل".



ومن جانبها ابنة حاكم الشارقة بدرو القاسمي تجاهلت التعليق على اتفاق التطبيع، لكنها أبقت تدوينة عبر "انستغرام" كانت نشرتها قبل يومين من إعلان الاتفاقية، جاء فيها "أنا فلسطينية حتى تحرر فلسطين، ولبنانية حتى تشفى بيروت".



ومن جهته حاكم رأس الخيمة، سعود بن صقر القاسمي تجاهل هو الآخر اتفاق التطبيع، لكن نجله محمد أيّده بشدة، واعتبر أن التعايش والتسامح مع الاحتلال ضرورة.



كما تجاهل حاكم الفجيرة، حمد بن محمد الشرقي، أي تعليق على الاتفاقية، وهو ما عمل به جل أفراد أسرته، بمن فيهم بعض أبنائه، الذين اطلعت "عربي21" على حساباتهم، وهم ولي عهده محمد، والمصممة الشهيرة مدية، وابنه مكتوم.



فيما أيد أحد أفراد أسرة الشرقي التطبيع علنا، وروّج له بشكل كبير، وهو حمدان بن سرور بن سيف الشـرقي.



وجاءت أسرة النعيمي التي تحكم عجمان (حميد بن راشد)، متجاهلة أيضا لهذا التطبيع، إلا أن عددا من أفراد الأسرة أيدوه في حساباتهم عبر "تويتر" و"إنستغرام"، رغم أن حاكم الإماراة لم يبد موقفا منه.



ويقول معارضون إماراتيون إن أبو ظبي، التي يتحكم بقرارها ولي عهدها محمد بن زايد، همّشت أي دور مفترض لأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.



والمجلس الأعلى يتكون من شيوخ الإمارات السبع، ويجب أن يتشاركوا جميعا في اتخاذ القرارات السيادية، إلا أن أبو ظبي تنفرد بذلك منذ سنوات، بحسب ناشطين.



