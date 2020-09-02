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الأربعاء 2 أيلول 2020 ساعة 09:01
ماكرون: سنطلق مبادرة مع الأمم المتحدة لدعم جهود الكاظمي
وذكر ماكرون في تصريح له قبيل مغادرته بيروت "سأتوجه إلى بغداد لمعالجة موضوع عودة الإرهابيين الفرنسيين".
وأضاف الرئيس الفرنسي كما "سنعمل على تعزيز التبادل التقني مع العراق".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
883760
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