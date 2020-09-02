ماكرون: سنطلق مبادرة مع الأمم المتحدة لدعم جهود الكاظمي

بيروت (اسلام تايمز) - أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عشيته زيارته الى العراق المقررة ،اليوم الأربعاء، انه سيطلق مبادرة مع الأمم المتحدة لدعم جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".