المقاتلات التركية تشن قصفاً مكثفاً شمال أربيل

وذكر مصدر أمني ان "المقاتلات التركية تشن قصفاً مكثفاً على قرية وقمة جبلية شمالي في قرية بربزين التابعة لناحية سيدكان في قضاء سوران شمالي أربيل".



ولم يكشف المصدر عن الخسائر الناتجة عن القصف.