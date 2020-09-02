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الأربعاء 2 أيلول 2020 ساعة 09:18

أوروبا تخيب آمال واشنطن مرة أخرى بشأن الحظر على إيران

أوروبا تخيب آمال واشنطن مرة أخرى بشأن الحظر على إيران
وقالت ماريا شميد في بيان: "على ضوء المناقشات الأخيرة في مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول محاولة فرض اجراءات الحظر من جديد، أكد المشاركون في الاجتماع أن الولايات المتحدة أعلنت من جانب واحد تعليق مشاركتها في خطة العمل الشاملة المشتركة في 8 أيار 2018، وبالتالي لم تشارك في أي نشاط ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضافت ماريا شميد: "بالتالي أكد المشاركون، أنه لا يمكن اعتبارها (الولايات المتحدة) دولة طرفا في الاتفاق".

وتابعت في هذا الصدد، أكد المشاركون مجددا... أن الولايات المتحدة لا تستطيع الشروع في عملية إعادة فرض اجراءات الحظر، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2231".

هذا وزعم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في الـ27 من آب 2020، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحظر على إيران في 20 أيلول .

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض، في وقت سابق، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي تنتهي صلاحيته في الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في خطوة وصفها المحللون بهزيمة إدارة ترامب مقابل إيران.

واعترضت روسيا والصين على المشروع، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، مقابل تصويت الولايات المتحدة والدومنيكان لصالحه.
رقم : 883768
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