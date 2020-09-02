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الأربعاء 2 أيلول 2020 ساعة 09:26

منصور: فرنسا ليست اللاعب الوحيد في لبنان

منصور: فرنسا ليست اللاعب الوحيد في لبنان
وأشار الوزير عدنان منصور ،في حوار متلفز، إلى أن زيارة ماكرون إلى بيروت تأتي في إطار العلاقات التاريخية اللبنانية الفرنسية، كما تزامنت مع مئوية لبنان الكبير، وأضاف أن: فرنسا هي التي أنشأت هذا البلد الكبير، ومن الصدف أن الدولة العلماينة الفرنسية هي التي أسست لنظام طائفي في لبنان.

وأكد الوزير اللبناني قائلا: لا زلنا منذ مئة سنة ونحن نعاني من تداعيات هذا النظام الطائفي، على اعتبار أن هذا النظام لم يستطع أن ينشىء دولة مدنية، وأن يعزز الوحدة الوطنية في الداخل، وأن يجمع الشعب اللبناني كله في إطار قومي مشترك ورؤية مشتركة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، بل العكس وجدنا أن البلد ومنذ 100 عام يأخذ منحى مغايرا لما يجب أن يكون في لبنان، وأفرز هذا النظام مؤسسات طائفية على مختلف المستويات.

وشدد على أن الذي يستطيع أن يوفر لماكرون الضمانات بالإصلاحات هي الطبقة الحاكمة الآن والأحزاب السياسية التي تقبض على الدولة والمؤسسات، مضيفا: فهي التي عليها أن تقوم بالإصلاحات، فهناك ملفات كثيرة لا يمكن السير للأمام مع الإبقاء على هذه الملفات من دون أن نجد لها الحل المناسب.

وفيما منصور رأى أن فرنسا لا تريد أن تتدخل مباشرة، إذا كان البيت اللبناني لا يريد التغيير والإصلاح، قال عدنان منصور: حتى الآن لا نستيع أن نعول على هذه الطبقة الحاكمة، فهي لم تخطو أي خطوة حتى الآن.

ونوه الوزير اللبناني الأسبق إلى أن: فرنسا ليست اللاعب الوحيد في لبنان، وعلينا أن نأخذ بالاعتبار أيضا الدور الأميركي، فالأوراق ليست كلها في يد فرنسا.

وأوضح منصور أن ماكرون لم يختزل خلال زيارته فريقا على الساحة السياسية والتقى كل قادة الأحزاب بما فيها حزب الله، مضيفا: ففرنسا تريد حكومة في لبنان تضم كل الأطراف بدون استثناء، ولكن هل هذا هو نفس التوجه الأميركي أيضا؟ لا أتصور، فهناك تحفظ أو رفض أميركي لأي دور لحزب الله داخل المؤسسة السياسية اللبنانية.
رقم : 883771
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