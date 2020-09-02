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الأربعاء 2 أيلول 2020 ساعة 11:25

قرقاش يلتقي رسميا برئيس الأمن القومي "الإسرائيلي"

قرقاش يلتقي رسميا برئيس الأمن القومي "الإسرائيلي"
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أمس الثلاثاء، أن الطرفين بحثا خلال زيارة الوفد الذي يرأسه بن شابات، فرص التعاون الثنائي والتطورات في المنطقة.

وفي الوقت ذاته زعم قرقاش أنّ "معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية تمثل خطوة إيجابية في دفع فرص السلام في المنطقة وستؤسّس لعلاقات ثنائية راسخة في مجالات عدة: اقتصادية وعلمية وتكنولوجية وتنموية وثقافية وسياحية، لتصب نتائجها في صالح البلدين والمنطقة عموماً"، حسب تعبيره.

ويوم الاثنين الماضي، حطّت طائرة من طراز "بوينغ" تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية في مطار أبوظبي قادمة من "تل أبيب"، في أول رحلة مباشرة بين البلدين ومن دون توقف، وذلك بعد أن حلّقت عبر أجواء السعودية.

وحملت الطائرة وفدين من الولايات المتحدة و"إسرائيل"، ويضم الأول كلاً من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبرايان، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، في حين يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس هيئة الأمن القومي "مائير بن شابات".

وتأتي هذه الخطوات بعد اتفاق التطبيع الذي توصلت إليه أبوظبي و"تل أبيب"، في الـ13 من شهر أغسطس الفائت، والذي قوبل برفض رسمي وشعبي عربي كبير.
 
رقم : 883800
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